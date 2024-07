Spannende Römertage für Kinder in Dormagen Medusenhäupter und Löwen-Schilde

Die Kinder konnten beispielsweise vorgefertigte Holzschilde mit passenden Motiven wie einem Medusenhaupt oder einem Löwen bemalen. Eigene Kreativität war ebenso beim Gestalten von Tongefäßen nach römischen Vorbildern gefordert. In altersgerechter Form bot das Team der Dormagener Römer-Guides zudem Führungen durch die beiden Welterbe-Ausstellungen im Historischen Rathaus und dem Römerkeller an St. Michael an.