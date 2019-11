Dormagener Kinderparlament : Kinder fordern weniger Verpackungen

Die Mädchen und Jungen machten beim 49. Kinderparlament im Dormagener Ratssaal eifrig mit. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Im 49. Kinderparlament stand das Thema Klimaschutz ganz oben auf der Tagesordnung. Zudem gaben die jungen Schulvertreter Hinweise zu Ärgernissen wie verschmutzten Toiletten. Die Verwaltung will das prüfen.

Von Melanie Lichtner

Was Kinder und ihre Familien tun können, um die Umwelt zu schützen, Ressourcen zu schonen und weniger Verpackungsmüll zu produzieren, damit beschäftigten sich nun rund 40 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren im Kinderparlament. Bei der 49. Sitzung dieses Gremiums für die Acht- bis Zwölfjährigen ging es vor allem um den Klimaschutz, daher nahm auch die städtische Klimaschutzbeauftragte, Lena van der Kamp, teil. Die Kinder sahen einen Kurzfilm über die Entstehung des Klimawandels und diskutierten die Themen Ernährung, Verkehr und Energie. Die jungen Abgeordneten besprachen, wie die Bürger Energie sparen, sich klimafreundlich fortbewegen und ernähren können. Die Kinderparlamentarier schlugen vor, E-Busse zu fördern, mehr zu Fuß zu gehen oder mehr Windräder aufzustellen. Einig waren sich die Dormagener Kinder in ihrer Forderung, dass in den Supermärkten weniger in Plastik verpackte Lebensmittel verkauft werden sollten.

Zwei Mal im Jahr kommt das Kinderparlament unter dem Vorsitz des Jugendhilfeausschussvorsitzenden Jo Deußen im Ratssaal der Stadt Dormagen zusammen. Alle Grundschulen und weiterführenden Schulen entsenden jeweils zwei Schüler ins Kinderparlament, wo sie der Verwaltung mit Bürgermeister Erik Lierenfeld an der Spitze erläutern können, was sich ihrer Meinung nach in Dormagen ändern sollte.

Info Anregungen und Wünsche der Kinder Kinderparlament 1991 von Bürgermeister Heinz Hilgers (SPD) in Dormagen eingeführt. Teilnehmer Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Alle Grundschulen und weiterführende Schulen schicken jeweils zwei Schüler, die sie vertreten. Zwei Mal im Jahr geben sie Hinweise und Anregungen. Leitung Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, aktuell Jo Deußen (CDU).

Der Verwaltungs-Chef hatte noch zwei Überraschungen parat: Zum einen will Lierenfeld Sponsoren finden, die jeder Schule einen Satz neuer Bälle schenken – die Kinder hatten berichtet, dass es zu wenig Bälle gibt oder sie immer wieder verschwinden. Und zum anderen stellt die Stadt den Kindern aufgrund der 50. Sitzung des Kinderparlaments im nächsten Jahr 5000 Euro zu Verfügung,um ein gesamtstädtisches Projekt wie etwa ein Kinderfest umzusetzen. Die Kinder dürfen selbst entscheiden, was mit dem Geld passiert. Wichtig ist allerdings, dass das Geld allen Kindern zugutekommen kann. Dafür sollen die Teilnehmer bis zur nächsten Sitzung bei Julia Stöcker, der städtischen Kinder- und Jugendbeauftragten, Vorschläge einreichen. Darüber wird dann im Frühjahr abgestimmt.

Außerdem berichtete Stöcker, was von den Hinweisen der Kinder aus der vergangenen Sitzung aufgegriffen wurde: So wurden die Hausmeister gebeten, die Schulhöfe auch nachmittags und in den Ferien zu öffnen, um den Kindern einen zusätzlichen Spielplatz zu bieten. Auf dem Spielplatz in der Zehntgasse in Zons wurden die bemängelten Schmierereien entfernt. Da zu schnelles Fahren auf dem Mühlenbuschweg in Straberg kritisiert wurde, hat der Radarwagen das überprüft. Aber es wurde nur eine Höchstgeschwindigkeit von 49 Kilometer pro Stunde geblitzt, was noch im Bußgeld-Bereich liege. „Wir wollen, dass das, was ihr sagt, etwas bei der Stadt auslöst“, betonte Deußen.