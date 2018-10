Kinderbuch über das mittelalterliche Zons

Junge Leser gehen auf eine Zeitreise : Kinderbuch veranschaulicht das mittelalterliche Zons

6500 Stück des neuen Kinderbuches werden an alle Dormagener Grundschulen und Kindergärten verteilt. Foto: Stefan Büntig

Zons Die Zeitreisemaschine der Sparkassenstiftung landete in diesem Jahr in der Zonser Sparkassenfiliale. In ihrem vierten Kinderbuch „Auf nach Zons! Mittelalter zum Anfassen“ nimmt die Sparkassenstiftung die Kinder mit auf eine geschichtliche Zeitreise in das mittelalterliche Zons vor über 700 Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einer Auflagenhöhe von 6500 Stück wird das Buch an alle Dormagener Grundschulen und Kindergärten verteilt. Die symbolische Übergabe des Buches fand jetzt in der Zonser Filiale der Sparkasse Neuss durch Vorstandsmitglied Volker Meierhöfer, Bürgermeister Erik Lierenfeld und Sparkassen-Bereichsdirektor Sven Kellerhoff statt.

Die Freilichtbühne stellt nicht nur einen wichtigen Anlaufpunkt zahlreicher Besucher von Theateraufführungen Jahr für Jahr dar, sondern ist auch die erste Station von Mias und Bens Zeitreise. Doch auch Begriffe wie Nachtwächter und Kanonenkugeln lassen vermutlich die meisten Kinderherzen höher schlagen.

Mithilfe einer Zeitmaschine reisen die beiden Figuren in das Jahr 1373 zurück, als Zons von einem kleinen Fischerdorf zu einer wehrhaften Stadt ausgebaut wurde. Die kindgerechten Texte von Birgit Wilms und die Zeichnungen des Neussers Wilfried Küfen nehmen die Leser mit auf ein historisches Abenteuer. Die uralte Zonser Geschichte wird so wieder lebendig. „Die Kinder lernen, dass die heutigen Zonser alle freundlich sind und eigentlich keine Stadtmauer mehr benötigen“, scherzte Erik Lierenfeld.



Medizin in Dormagen : Ein Netzwerk für Schwerstverletzte

zurück

weiter

In erster Linie ist es den Initiatoren wichtig, „dass sich die Kinder mit dem Buch auseinandersetzen und ein Heimatgefühl entwickeln“ sagte Volker Meierhöfer. Gleichzeitig startet auch ein Wettbewerb, bei dem die Kinder Zons malen können.

Am 8.Mai 2019 ist der Startschuss für die sechswöchige Kunstausstellung in der Stadtbibliothek Dormagen. „Dort werden wir sehen, wie die Kinder das Gelesene künstlerisch umgesetzt haben“, sagt die Projektleiterin Ute Harnisch gespannt. Jede Grundschulklasse und jede Vorschulgruppe darf ein Bild einreichen. Eine Jury kürt die besten Bilder, aber jedes Bild gewinnt.

(caro)