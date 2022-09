Kinderbetreuung in Dormagen : Stadt kauft OGS-Räume

Diese Räumlichkeiten sollen in Zukunft der Kinderbetreuung dienen. Foto: Stefann Schneider/Stefan Schneider

Delhoven Aus ehemaligen Räumen der Volksbank Köln-Nord wird Platz für die Betreuung von Kindern, die die Tannenbuschschule in Delhoven besuchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bürgermeister Erik Lierenfeld hatte es am Freitag vergangener Woche im Bürgerdialog im Schützenhaus angedeutet, in der Sitzung des Eigenbetriebs-Ausschusses am Mittwoch wurden die Politiker informiert und gebeten, dem Anlauf eines Teileigentums in Delhoven zuzustimmen, was auch passierte. Konkret geht es darum, die mehr als angespannte Situation der Offenen Ganztagsschule (OGS) deer Tannenbuschschule zu entschärfen. Dafür wird die Stadt jetzt ein Gebäude an der Josef-Steins-Straße ankaufen. Dort soll dann ein oder vielleicht zwei Gruppen untergebracht werden. „Das wird in Gesprächen mit dem OGS-Träger entscheiden“, sagt Technischer Beigeordneter Martin Brans. Für die OGS-Betreuung zeichnet der TSV Bayer Dormagen verantwortlich.

Es gäbe keine andere Grundschule in Dormagen, an der die OGS-Kinder gleich auf vier Standorte verteilt sind. „Ich freue mich, dass die Stadt unsere Not sieht und etwas tut“, sagt Schulleiterin Claudia Dalibor. „Aber ein weiterer Standort bindet natürlich auch Personal.“ Im eigentlichen OGS-Gebäude sind Gruppen untergebracht, ferner in einem Gebäude an der Hauptstraße, eine weitere im (neuen) Raummodul auf dem Schulgelände und künftig an der Josef-Steins-Straße.

Bei dem dortigen Ankauf handelt es sich um ein Ladenlokal in einem Drei-Parteienhaus. Zuletzt wurde es als Filiale der Volksbank Köln-Nord genutzt. Es verfügt im Erdgeschoss über Büro- und Verkaufsflächen von 115 Quadratmetern sowie im Untergeschoss über einen Tresorraum von 14 Quadratmeter. Die im Ober- und Dachgeschoss befindlichen Wohneinheiten standen nicht zum Verkauf. Ursprünglich war für das Ladenlokal die Unterbringung einer neuen Großtagespflege vorgesehen und (nur) alternativ die Unterbringung einer OGS-Betreuung. Ziel der Stadt ist es, die Außenanlage hinter dem Haus samt Garage auch nutzen zu können, damit die Kinder eine Spielfläche haben.

„Ich kenne die Räumlichkeiten nicht“, so Dalibor. Sie spricht davon, dass es auch an der Hauptstraße noch die Möglichkeit gebe, Räume anzumieten, was aus ihrer Sicht logistisch besser wäre. Mittelfristig setzt die Rektorin auf einen Neubau der Schule auf dem Feld gegenüber von Rewe.

(schum)