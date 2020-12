Kinderbetreuung in Dormagen : Stadt baut neue Kita auf Chorbusch-Gelände

Kinderbetreuung in Dormagen

Hackenbroich An der Hackhauser Straße in Hackenbroich soll eine fünfgruppige Kindertagesstätte gebaut werden. Dafür muss die marode Turnhalle abgerissen werden.

Über die Notwendigkeit dafür wurde bereits im Sommer im Jugendhilfeausschuss diskutiert, wo die Rathausverwaltung einen Überblick über die Versorgungssituation in Dormagen insgesamt gegeben hat. Und da wurde klar, dass auch und vor allem in Hackenbroich ein Defizit besteht. Der Ortsteil bildet zusammen mit Delhoven das so genannte Versorgungsgebiet 2.