Interview mit Kinder- und Jugendbeauftragter : „Wir wollen Jugendliche mehr beteiligen“

Dormagen Kinder- und Jugendbeauftagte Julia Stöcker will das Angebot der Jugendeinrichtungen ausbauen.

Ist noch genügend Interesse vorhanden, die Jugendeinrichtungen in der Stadt zu besuchen?

Stöcker Die Zielgruppen werden erreicht, also sind die Konzepte durchaus zeitgemäß. Trotzdem wollen wir in den nächsten Jahren noch mehr gucken, wie wir Jugendliche daran beteiligen können, die Schwerpunkte der Einrichtungen so zu entwickeln, dass das Konzept noch besser wird.