Dormagen: Kinder malten ihre Lieblingstiere

Dormagen Im Kreismuseum Zons ist das Programm "Kulturrucksack" ein Dauerbrenner.

"Wir bieten zwei bis drei Projekte im Jahr an, eins davon immer zusammen mit dem Kreisarchiv", erzählt Verena Göbel, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums an der Schloßstraße. Das gestrige Programm hatte Janina Wesselow erstellt, die im Kreismuseum ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableistet und nicht nur gern, sondern "sehr gut zeichnet", wie Verena Göbel ihr attestiert.

Angehalten, ihr Lieblingstier zu malen, legten sie sich geradezu mit Feuereifer ins Zeug. Der elfjährige Tom etwa war mit seinem farbenfrohen Papagei schon zur Mittagszeit fertig und widmete sich bereits einer Eule. Auf ein einziges Lieblingstier mag er sich ebenso wenig beschränken wie die meisten der anderen Kinder. "Alle zeichnen gern und haben ihre Stifte mitgebracht", so Verena Göbel - gut 30 davon hielt allein die elfjährige Lena in ihrem Mäppchen bereit. Gleich eingangs machte Janina Wesselow die Kinder mit der Rastertechnik und dem vielfach schon aus der Schule bekannten Abpausen bekannt. Gemalt wurde in Aquarellfarbe, wobei die Jungen und Mädchen den Hinweis, nicht zu viel Wasser zu benutzen, durchweg beherzigten, wie ihre Bilder zeigten.