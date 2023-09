Kinder in Dormagen Workshop zur Gestaltung der Kinderwebseite

Der Video-Workshop findet vom 4. bis 6. Oktober, jeweils von 9 bis 15 Uhr, in der VHS in Dormagen an der Langemarkstraße 3-5 statt. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und ist kostenlos. Das benötigte Material wird gestellt und für Verpflegung gesorgt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Interessierte melden sich bis zum 28. September per E-Mail bei der Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt, Daniela Mohrs, unter daniela.mohrs@stadt-dormagen.de. Die Plätze für den Workshop sind begrenzt.