Kostenpflichtiger Inhalt: Kinder in Dormagen : Stadt fragt Eltern nach Betreuungsbedarf

Gibt es bald längere Betreuungszeiten in Kitas? Foto: Stadt dormagen (Michael Hotopp)/Stadt Dormagen (Michael Hotopp)

Dormagen In Dormagen werden möglicherweise die Öffnungszeiten in den Kindertageseinrichtungen und in der -tagespflege verändert. Konkret geht es um eine Ausweitung des Betreuungsangebots.