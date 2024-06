KG Rot-Weiss Neues Kinderprinzenpaar für Stürzelberg

Nach der Session ist vor der nächsten Session: Die Karnevalisten der KG Rot-Weiss Stürzelberg sind auch in den Sommermonaten umtriebig. Beim Sommerfest der KG, das an Pfingsten auf dem Parkplatz des Edeka in Stürzelberg stattfand, wurden auch die neuen Tollitäten für die Session 2024/25 vorgestellt. Die KG wird ab November von einem Kinderprinzenpaar repräsentiert. Kinderprinz Leon Bogdon und Prinzessin Julia Lucht genossen ihren ersten Auftritt auf der Bühne des Sommerfestes und die Vorstellung durch Sitzungspräsident Ralf Junge. Beide freuen sich auf viele weitere tolle Termine.