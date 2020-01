KG Gohrer und Broicher Turfgrafen : Wo „Whisky and Beer“ im Festzelt steppen

Gohr Ganz so riesig ist das Bergdorf nicht. Aber Gohr zeichnet sich durch eine gute Gemeinschaft und viel Kreativität aus. Das ist auch beim Karneval zu spüren.

Bereits im vierten Jahr werden sie ihr Publikum begeistern. Die Ursprungsidee war ein Steppauftritt. Aber dann wurde den beiden Anfang-50-Jährigen beim Steppkursus in der Tanzschule „ganz schnell klar, dass wir keine 25 Jahre mehr sind“, bekennt Schatzl lachend. Und so haben sie auch eine Rede vorbereitet, die kommt ebenso wie das Steppen immer gut bei den Gohrern und ihren Gästen ankommt. „Unser Familienname lautet ,For All’, was gleich nach unserer Geburt zur Riesen-Rechnung für unseren Vater geführt hat“, berichtet der eine Teil des Duos mit dem übersetzten Nachnamen „Für Alle“: Denn als der stolze Papa die Namen seiner neu geborenen Zwillinge „Whisky For All“ und „Beer For All“ in seiner Stammkneipe verkündete, waren gleich zwei Lokalrunden fällig. Wenig hilfreich für den Geldbeutel der Familie war dann auch die Geburt der Tochter „Genever For All“... Die Familie zieht sich wie ein roter Faden durch die „Denglisch“, deutsch-englisch, sprechenden „Whisky and Beer“. Für dieses Jahr versprechen Schatzl und Wolf einige Überraschungen. Was bleibt, ist der Stepptanz auf irische Weise, wenn auch nicht immer zu rein irischen Klängen.Eigentlich wollen die beiden kreativen Köpfe sich immer schon „gleich nach Schützenfest“, also Ende September, zusammensetzen. „Das hat bisher noch nicht einmal geklappt“, sagt Achim Schatzl lachend. Spätestens Anfang November sichten sie dann Anregungen für den neuen Stepptanz und Ideen für die Rede, der Beatrix Engels den letzten Schliff gibt. „Es ist so toll, dass so viele Gohrer etwas zur Sitzung beitragen“, lobt Achim Schatzl, der mit seiner Frau Sandra aus Augustin erst nach Broich und 2003 dann nach Gohr gezogen ist. „Die ganze Familie ist karnevalsbegeistert“, sagt er. So stehen die Söhne Lukas und David Schatzl mit ihrer Band „Mundgerecht“ ebenfalls am Wochenende in Gohr auf der Bühne. Auch das sorgt immer für beste Stimmung.