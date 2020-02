KG Gohrer und Broicher Turfgrafen : Tolle Stimmung mit einem komplett selbst gestalteten Programm

Dormagen Am vergangenen Samstag luden die "Turfgrafen" zum Feiern ins Bohrer Festzelt.

Rund 85 Mitglieder hatten das bunte Programm ausgearbeitet. Auf die Eröffnungsrede des Präsidenten-Duos Kerstin van Birgelen-Krüll und Stefan Kemper, folgte der „Turfgrafenmarsch“, mit dem in jedem Jahr die Sitzung beginnt. Gesungen wurde er von Ehrensenator Winfried Esser. Es folgte ein Programm mit Tanzeinlagen, Musik und Büttnreden. Der Auftritt der „Turfmariechen“ und ihrem Tanzpaar beeindruckte das Publikum. Ebenso, wie die Tanzgarde „Blue Generation“. Die „Stippefötche“ brachten einen kreativen Tanz als „Bezaubernde Jeannies“ auf die Zeltbühne. Der Abschluss des Tanzreigens gehörte den „Blue Flowers“. Für musikalische Beiträge sorgte unter anderem der „Strühhöötches Chor“. Im Gepäck der Gesangsgruppe – wie immer – Schunkel- und Stimmungslieder. Die Gesangsgruppe „Jeck Set“, gehört bei der Gohrer Karnevalssitzung ebenfalls fest ins Programm. Mit ihren Interpretationen von eher unbekannteren Liedern, begeisterten sie auch in diesem Jahr wieder das jecke Publikum. Zum Lachen bekamen die bunt Verkleideten im Festzelt ebenfalls einiges geboten: So begrüßten sie beispielsweise „Wilhelmine aus dem Dschungel“ und „Chantall das jecke Blondsche“, die einen Schwenk aus ihrem Leben erzählten. Auch das Duo „Whiskey and Beer“, das bereits zum vierten Mal auf der Bühne stand, begeisterte. Die „irren Iren“, alias Dirk Wolf und Achim Schatzl, erzählten in diesem Jahr, wie sie Brexit-bedingt aus Irland fliehen mussten und in Gohr eine neue Heimat gefunden haben. Mit witzigen Anekdoten und guten Beobachtungen über ihr neues Zuhause und einer Stepptanzeinlage ernteten sie viel Applaus. Die späten Stunden der Sitzung gehörten den Musikbands: Die „Bergpiraten“ und „Mundgerecht“ sorgten mit ihren Liedern für Stimmung. Der Abschluss des gelungenen Abends war erneut von Tradition geprägt. Das „Gohrer Heimatlied“ lud nochmal zum Schunkeln ein. Am Sonntagnachmittag war wieder eine Familiensitzung. Bei Kaffee und Kuchen wurde ein fröhliches Fest mit den „Turfgrafen“ gefeiert.