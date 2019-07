Dormagen : KG „Ahl Dormagener Junge“: Vorverkauf startet am Samstag

Dormagen (NGZ) Der Vorverkauf für Partys und Sitzungen der KG „Ahl Dormagener Junge“ beginnt am Samstag, 6. Juli, in der Stoffboutique „Fadenlauf“, Kölner Straße 149, in Dormagen. Erfahrungsgemäß heiß begehrt sind die besten Karten für die Mädchensitzung am Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 17 Uhr im Schützenhaus, ebenso für die Herrensitzung am Freitag, 14. Februar, ab 18 Uhr.

