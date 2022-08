KG Ahl Dormagener Junge: Tollitätengarde feiert jecken 11. Geburtstag​

Dormagen Am vergangenen Wochenende feierte die Tollitätengarde der Karnevalsgesellschaft Ahl Dormagener Junge ihr 11-jähriges Bestehen. Mit einem besonderen Highlight.

Aus einem Stammtisch von Ex-Tollitäten der KG gründete sich die Tollitätengarde im Jahr 2011. Inzwischen ist die Gruppe mit ihren Tanzmariechen und -majoren sowie dem Trainerstab und den Kommandanten auf fast 30 Mitglieder angewachsen. Mit Auftritten in Dormagen und Umgebung bringt die Garde in der Karnevalssession jeden Saal zum Wackeln und erntet regelmäßig tosenden Applaus.

Für die Jubiläumsfeier, zu der das aktuelle Dreigestirn und der geschäftsführende Vorstand der KG Ahl Dormagener Junge eingeladen waren, organisierten die Kommandanten Hans-Arnold Heier und Ralph Korth sowie Andrea Heier und Maren Korth ein abwechslungsreiches Programm. Das Highlight des Abends war dabei der Auftritt des bekannten Karneval-Redners Martin Schopps, der mit seinen humoristischen Ausführungen begeisterte. Zum Ehrenmitglied wurde der verdiente Standartenträger und Gründungsmitglied Ernst Pausch ernannt. Noch bis spät in die Nacht feierten und tanzten die Karnevalisten in der Grillhütte am Dormagener Schützenhaus.