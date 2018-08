KG Ahl Dormagener Junge: Sommerfest-Menschenkicker-Turnier

KG „Ahl Dormagener Junge“ : Menschenkicker-Turnier auf dem Sommerfest der Jecken

Die KG „Ahl Dormagener Junge“ feiert am 1. September ihr Sommerfest an der Kulle. Es gibt wieder ein Menschenkicker-Turnier. Foto: KG

Dormagen Viel Spaß haben die Karnevalisten der KG „Ahl Dormagener Junge“ immer auf ihrem Sommerfest, besonders beim Menschenkicker-Turnier - so auch am 1. September an der „Kulle“.

Die Karnevalsgesellschaft „Ahl Dormagener Junge“ veranstaltet am Samstag, 1. September, ab 11.11 Uhr rund um die Kulturhalle an der Langemarkstraße ihr Sommerfest mit buntem Programm für jede Altersgruppe. Traditionell präsentieren die „Ahl Dormagener Junge“ um ihren Präsidenten Jens Wagner bei diesem Fest ihre designierten großen und kleinen Tollitäten für die kommende Session, die am 17. November im Dormagener Schützenhaus proklamiert werden. So werden die Nachfolger des noch amtierenden Dreigestirns Prinz Timo I. (Piontek), Bauer Andi (Krakowski) und Jungfrau „Holgi“ (Holger Geroneit) sowie des Kinderdreigestirns Prinz Fabienne I. (Belkadi), Bauer Leon (Ladermann) und Jungfrau Raquel (Richarte) vorgestellt.

Außerdem gibt es beim Sommerfest viel Gelegenheit zu Begegnungen, es werden Speisen und Getränke sowie ein Programm für Kinder angeboten - mit Riesenrutsche, Hüpfburg, Kinderschminken und Malwettbewerb. Es gibt auch Live-Musik: Um 16.30 Uhr wird die Gohrer Band „Mundgerecht“ auftreten. Bei schlechtem Wetter gehen die „Ahl Dormagener Junge“ und ihre Gäste in die Kulturhalle.



Viel Spaß ist zudem garantiert, wenn beim zehnten offenen Dormagener Menschenkicker-Turnier die Teams gegeneinander antreten. Es können nicht nur Karnevalisten, sondern alle Gruppen, die sich rechtzeitig bis zum 29. August mit fünf Spielern bei der KG anmelden, teilnehmen. Das Startgeld beträgt 25 Euro pro Team. Anstoß ist um 11.15 Uhr. Mehr dazu auf der Homepage der „Ahl Dormagener Junge“ unter www.kgadj.de. Anmeldungen per E-Mail an kicker@kgadj.de.

(NGZ)