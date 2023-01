KG Ahl Dormagener Junge Jubiläumssitzung bringt das Schützenhaus zum Beben

„Mer sin widder do“ lautet das Sessionsmotto der Blau-Gelben, das zwei Bedeutungen hat. „Wie alle sind wieder da nach zwei Jahren Corona. Und wir drei Ex-Prinzen sind wieder da, dieses Mal als Dreigestirn“, erklärte Prinz und KG-Präsident Jens Wagner. Er feierte gemeinsam mit Bauer Ralph (Korth) und Jungfrau Martina (Martin Voigt) umringt vom Elferrat und überließ das Mikrofon Moderator Christian Werner, der durch sechseinhalb Stunden Programm führte. Der Mix aus Rednern, Tanzcorps und Bands war Literat Johannes Hohn zu verdanken. Dave Davis alias Putzfachkraft Motombo spielte etwas böse, aber sehr wahr, mit Klischees und hielt dem stets hadernden Durchschnittsdeutschen den Spiegel vor. Auch die Bürgergarde blau-gold, die Lyskircher Hellige Knäächte und Mägde sowie die Höppemötzjer hatten im eng getakteten Sessionskalender ein Fenster für ihre Dormagener Freunde frei geräumt. Am größten ist der Applaus in Dormagen jedoch, wenn die eigenen Garden auf die Bühne kommen. Tanzmäuse, Kinderprinzengarde, Tanzsterne und die große Garde zeigten mit Stolz die neuen Tänze der Session. Tanzsterne und Garde überraschten das Dreigestirn in der Pause überdies mit einer im Geheimen einstudierten Choreographie zu Brings-Klassikern. Im Schützenhaus ist man dicht dran an der Bühne und den Emotionen im Saal. Dorthin war die KG, die zuerst im TSV Center ihr Jubiläum feiern wollte, zurückgekehrt, „und es war die beste Entscheidung. So eine Atmosphäre hätten wir in der Halle nicht haben können“, schwärmte Prinz Jens I. Das Kinderdreigestirn mit Prinz Johanna I. (Grap), Bauer Julia (Griesenauer) und Jungfrau Marie (Griesenauer) genoss den Abend sichtlich und hatte für seine zweite Session einen neuen Prinzenschlager im Gepäck. Und wer nun denkt, das musikalische Finale furioso der Rabaue sei nicht zu toppen gewesen, der kennt „De Geechknöppele“ nicht. Bis zum Schluss sparte sich die KG den bejubelten Auftritt ihres Männerballetts in pinken T-Shirts und Tutus auf. Weiter geht es im Jubiläumsprogramm am 9. und 10. Februar mit der Mädchen- und Herrensitzung sowie am 11. und 12. Februar mit den beiden Kindersitzungen der KG Ahl Dormagener Junge. Für alle Veranstaltungen gibt es noch Restkarten im Sanitätshaus Salgert. NGZ