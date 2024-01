Politik Kevin Kühnert kommt nach Dormagen

„Kevin Kühnert steht als Generalsekretär der SPD an vorderster Front, um für die Interessen und Positionen der SPD in der Regierung zu kämpfen. Hier bietet sich am 21. Januar in Dormagen die einmalige Möglichkeit, direkt nachzufragen, wie wir die anstehenden Herausforderungen gemeinsam als Gesellschaft bewältigen können“, so Müller. Neben Kevin Kühnert werden der Bundestagsabgeordnete für den Rhein-Kreis Neuss, Daniel Rinkert Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld an der Veranstaltung teilnehmen. Bei der Veranstaltung sollen Gespräche über die Kommunalpolitik, der Bundespolitik und zu sozialdemokratischen Themen im Fokus stehen.