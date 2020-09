Umwelt in Dormagen : Gut fürs Klima – Solaranlagen und Dachbegrünung

Mit Solaranlagen können Energiekosten gespart werden. Foto: dpa

Dormagen Zwei Kataster im Internet zeigen, an welchen Stellen in Dormagen Klimaverbesserung und ökologische Aufwertung an Gebäuden möglich ist. Eigentümer finden hier erste Orientierung.

Ihr Gebäude ökologisch aufzuwerten und das Klima zu verbessern, ist der Wunsch vieler Eigentümer. Die Installation von Solaranlagen und Dachbegrünungen sind dafür nur zwei von zahlreichen Möglichkeiten. Ob sich das eigene Gebäude dafür eignet, können Dormagener Bürger im Solarpotenzialkataster und im Grünpotenzialkataster erfahren. Beide Kataster für Dormagen sind unter www.solare-stadt.de/dormagen/Start im Internet zu finden.

Grundlage für die Solarpotenzialanalyse sind Laserscandaten, die beim Überfliegen des jeweiligen Untersuchungsgebietes generiert wurden. Um die Dachflächen gezielt auszuweisen, wird danach aus den gewonnenen Daten ein vereinfachtes Modell entstellt, das Häuser und die sie umgebenden Objekte, wie etwa hohe Bäume, enthält.

Interessierte Gebäudeeigentümer finden in den beiden Katastern erste Informationen zu Dachflächen, die sich für die Installation von Solaranlagen oder das Anlegen von Dachbegrünungen eigen. Die Suche erfolgt über die Eingabe von Straße und Hausnummer. Außerdem gibt es Tipps und Informationen, was bei Planung und Bau der Anlagen zu beachten ist und wie man das passende Angebot wählt.