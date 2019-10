Karriere Made in Dormagen : Auf Umwegen zum Traumjob im IT-Support

Dormagen Karriere Made in Dormagen: Bianca Bayerlein arbeitet seit sieben Jahren beim Software-Entwickler CP Pro in Dormagen.

Dass der Traumjob auch von Zufällen abhängen kann, diese Erfahrung machte Bianca Bayerlein. Die erhielt den entscheidenden Hinweis über ihr privates Netzwerk. „CP Pro sucht Leute für die Hotline, bewirb Dich doch mal“, riet ihr ein Freund. Bayerlein tat es, und drehte damit im Zeitraffer ihr Berufsleben auf links. „Das Gespräch dauerte zwei Stunden, und am Ende sagte der Chef: ,Morgen können Sie anfangen‘, erinnert sich die 30-Jährige an ihren ersten Besuch bei CP Pro im März 2012. Der Chef, das war und ist Gregor Clausen, Gründer und Geschäftsführer des mittelständischen Büros, das passgenaue Software-Lösungen für Gerüstbau-Unternehmen und mittlerweile auch andere Branchen entwickelt.

Dass sie im Support eines IT-Unternehmens ihre berufliche Erfüllung finden würde, hätte sich Bianca Bayerlein nicht träumen lassen. Ihr Weg zum Traumjob zeigt, dass es nicht immer die minutiöse Karriereplanung am Reißbrett sein muss. Bayerlein ist gelernte Bauzeichnerin mit Fachrichtung Tiefbau. Ihren Lehrjahren bei der Stadt Neuss folgte – der fehlenden Übernahmeperspektive wegen – eine kurze Station beim Finanzamt. Die Chance bei CP Pro kam zur rechten Zeit in einer Phase der Neuorientierung: „Ich hatte wirklich keinen Schimmer vom IT-Support und fand es unheimlich wertschätzend, dass Gregor Clausen so viel Vertrauen in mich setzt.“