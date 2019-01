Pfarrscheine Zons : Karnevalisten lassen die Jecken los

Hit-Empfang für alle Tollitäten in der Pfarrscheune Zons. Hit-Markt-Chef Thomas Dümmer führte gekonnt durch das Programm. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Buntes Narrentreiben herrschte am Samstag in der Pfarrscheune Zons: Die 14 Karnevalsgesellschaften stellten sich beim jährlichen Hit-Markt-Empfang und „Traditionstreffen“ in der Pfarrscheune Zons vor und feierten gemeinsam.

„Wir sind eine große Karnevalsfamilie – auch außerhalb der Vereinsgenzen“, erklärt der Präsident der KG Ahl Dormagener Junge, Jens Wagner. Gezeigt haben das die närrischen Karnevalisten am vergangenen Samstag in der Pfarrscheune Zons: Um 11 Uhr wurden beim Hit-Markt-Empfang zunächst die einzelnen Karnevalsgemeinschaften aus Dormagen und Rommerskirchen vorgestellt und mit Orden verliehen. Nach der Begrüßung durch Marktleiter Thomas Dümmer richtete auch Vize-Bürgermeister Michael Dries einige Worte an die Jecken. Er hob hervor, dass die Karnevalsfreunde aus den unterschiedlichen Dormagener Stadtteilen sich austauschen könnten und miteinander ins Gespräch kämen.

Trotz aller Feierlichkeiten ließen sich auch ernste Worte nicht vermeiden. Mit einer Schweigeminute erinnerte Hit-Markt-Leiter Thomas Dümmer an seinen verstorbenen Vorgänger Helmut Röder und an den kürzlich verstorbenen Stephan Manitz, Schützen-Oberst von Stürzelberg. „Es ist sicherlich in deren Interesse, die Karnevalstage ausgelassen zu feiern“, so Dümmer.

Info Termine der KG „Ahl Dormagener Junge“ Samstag, 2. Februar Aktionstag Hit-Markt (Tüten packen), 9 UhrSamstag, 9. Februar Karnevalsparty der KG Ahl Dormagener Junge, 19.11 Uhr, Kulle (Eintritt frei) Donnerstag, 28. Februar 11.11 Uhr Schlüsselübergabe vor dem Rathaus Samstag, 2. März 14 Uhr, Karnevalsumzug, Start Schützenplatz

Feierlaune war bei dem anschließenden „Traditionstreffen“ bei den 170 Karnevalisten reichlich vorhanden. Das Treffen fand ebenfalls im „Gürzenich von Zons“ statt, wie der Vize-Bürgermeister die Pfarrscheune nannte. Für musikalisches Ambiente sorgten die „Bergpiraten“ aus Gohr mit ihren Gute-Laune-Liedern, ehe es dann mit einem kleinen Bühnenprogramm weiterging: Im 15-Minuten-Takt präsentierten sich die einzelnen Karnevalsgesellschaften auf der Bühne mit ihren Dreigestirnen und Prinzenpaaren. Einige von ihnen traten gemeinsam mit ihren Tanzgarden auf, wie beispielsweise die Straberger Karnevalisten mit ihrer Tanzgarde „Böschmüsje“ oder die Ahl Dormagener Junge mit ihrer „Tollitätengarde“.



Jens Wagner, Präsident der KG Ahl Dormagener Junge, betont, dass die Feierlichkeiten eine tolle Gelegenheit bieten, um auch mal aus dem Alltag rauszukommen und seine Sorgen zu vergessen: „Das Leben ist schon stressig genug, aber das hier ist für uns alle wie eine Art Urlaub.“ Neben den Feierlichkeiten wurde die Veranstaltung auch genutzt, um neue Kontakte zu knüpfen. Da beispielsweise Christine Bade als Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Köln-Langel, -Rheinkassel, -Kasselberg erst seit zwei Jahren im Vorstand ist, bietet „das gemütliche Beisammensein“ eine tolle Gelegenheit, um die anderen Karnevalsgesellschaften kennenzulernen.