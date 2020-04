Stürzelberg : Karnevalisten verschenken ihr Wurfmaterial an Kinder

Stürzelberg Die KG Rot-Weiß Stürzelberg hat den Nachholtermin für den Karnevalszug im Mai ebenso gestrichen wie das Sommerfest im Juni.

Auch in Stürzelberg wird es dieses Jahr keinen Karnevalsumzug 2.0 geben: Nun hat nach den Nievenheimer Jecken auch die KG Rot-Weiß Stürzelberg den Nachholtermin des durch Sturm ausgefallenen Umzugs, der für den 17. Mai geplant war, mit Bedauern abgesagt. Auch das Sommerfest auf dem Parkplatz von Edeka Büttgen am 7. Juni findet wegen der Corona-Krise nicht statt.

Das Wurfmaterial für den Karnevalszug soll am Tag des nachzuholenden Umzugs, am 17. Mai, dezentral an mehreren Stellen im Ort an alle Kinder, die sich etwas abholen möchten, kontaktarm verteilt werden. Weitere Infos folgen.