Narrentreffen in Dormagen : Tollitäten aus der Stadt treffen sich in Stürzelberg

Stürzelberg Gleich vier karnevalistische Jubiläen sorgten am Samstag für große Feierlaune bei den Narren: Die KG Rot-Weiß Stürzelberg, Gastgeber des traditionellen Tollitätentreffs, feiert 5 x 11 Jahre, die Delhovener KG Blau-Weiß Thalia 13 x 11 Jahre und die Hackenbroicher Sonndachsjecken 4 x 11 Jahre, während der Hit-Markt-Empfang nun zum 22. Mal (2 x 11) veranstaltet wird.

„Karneval hat viel mit Tradition und Brauchtum zu tun“, erklärt Dümmer. Der Hit-Markt, der die Veranstaltung sponserte, wolle zum Erhalt der Tradition beitragen und eine Verbindung zum gesellschaftlichen Leben schaffen. Premiere in diesem Jahr war, dass Dümmer seine Begrüßung nicht wie gewohnt in Form von Worten an das Publikum richtete, sondern gemeinsam mit der Band „Bergpiraten“ ein karnevalistisches Lied zum besten gab. Dass nicht jeder Ton bei Dümmer perfekt saß, war nur Nebensache. „So ist das, wenn man mit einer tollen Band zusammen singt“, scherzte er. Bereits zum zweiten Mal sind die „Bergpiraten“ aus Gohr mit ihren Gute-Laune-Liedern als musikalische Begleitung des Hit-Markt-Empfangs dabei. Da Dümmer „für die einen gern, für die anderen leider“ in der Eifel lebt und selbst begeisterter Karnevalist ist, hatte er das Dreigestirn des KV Vussem, mit dem er persönlich gut befreundet ist, nach Stürzelberg eingeladen. Die Jecken konnten so gegenseitig ihre närrischen Karnevalsbräuche besser kennenlernen und gemeinsam feiern.