Karneval in Stürzelberg Höhepunkt des Sitzungskarnevals - so war die Stimmung bei der Prunksitzung

Emotional war die Auszeichnung von Adi Gassan mit dem Orden „Narr von Europa in Bronze“ durch Vertreter der FEN (Föderation europäischer Narren). Um Mitternacht endete das offizielle Programm und Sitzungspräsident Junge konnte zum Abschluss seiner Moderation einem Mitglied aus den Reihen der Frauenbegleitgarde Ruude Mädcher auf der Bühne zum Geburtstag gratulieren. Auch nach dem offiziellen Sitzungsende wurde noch lange weitergefeiert. „Es war eine wunderschöne Sitzung vor einem tollen Publikum. Die Sitzung war bis auf den letzten Platz ausverkauft und es hat uns schon vor eine kleine Herausforderung gestellt, dem großen Interesse an den Karten soweit, wie es eben möglich gewesen ist, gerecht zu werden. Am Ende hielt es niemanden mehr auf den Plätzen und mit solch einer Stimmung freuen wir uns natürlich noch einmal mehr auf die kommenden Veranstaltungen“, erzählt der erste Vorsitzende der KG Markus Fillinger.