Karneval in Hackenbroich KG „Sonndachsjecke“ stellt Programm vor

Der Februar steht im Ortsteil Hackenbroich ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit, eine Karnevalsveranstaltung reiht sich an die Nächste, und nun steht auch das vollständige Programm fest. Auch für die Karnevalsgesellschaft „Sonndachsjecke von 1978“ waren die vergangenen Pandemiejahre hart, umso größer ist nun die Freude darüber, dass in diesem Jahr wieder gefeiert werden kann. „Das Coronavirus hatte dies in den vergangenen beiden Jahren nahezu unmöglich gemacht. Nun ist für den Karneval die Zwangspause endlich vorbei. Und endlich können wir wieder sagen ‚Wir sind widder do’“, schreibt der Verein. Diese Veranstaltungen finden in Hackenbroich statt: