Rosenmontag in Gohr und Broich Bunter Zug mit zahlreichen Teilnehmern

Überall am Rand warteten bunt verkleidete Jecken auf die begehrten Kamelle. Bienen aus Rosellerheide, Karnevalisten aus Gohr und Broich und sogar eine Einhorn-Familie aus Düsseldorf waren gekommen. „Das ist so schön familiär und überschaubar hier, wir kommen jedes Jahr hierher“, erzählte Mutter Einhorn. „Man trifft immer Bekannte“, erzählen die Bienen, „der Zug in Gohr hat bei uns Tradition.“