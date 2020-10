Karneval in Dormagen : Garde trainiert trotz fehlender Auftritte

Dormagen Junge Tänzerinnen und Tänzer der KG „Ahl Dormagener Junge“ lernen über Zoom und nun live ihre Tanzschritte. Die Motivation ist trotz abgesagter Sitzungsauftritte hoch. Eine Vorführung für die Tanzkinder ist geplant.

„Die Gemeinschaft ist wichtig, und dass wir zusammen einen tollen Auftritt hinlegen“, beschreibt Jessica Metzemacher ihre Ziele. „Aus einem Hobby ist eine Leidenschaft geworden“, sagt die 18-Jährige, die im Frühjahr ihr Abitur am Bettina-von-Arnim-Gymnasium gemacht hat. Im November beginnt sie ein Studium zur Grundschullehrerin in Köln. „Natürlich will und werde ich weitertanzen“, sagt Jessica Metzemacher, deren ältere Schwester Natalie ebenfalls lange in der KG als Tänzerin aktiv war.