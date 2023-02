Karneval in Dormagen Stürzelberger Närrinnen reißen den Saal ab

Stürzelberg · Hoch her ging es in Stürzelberg. An zwei Abenden feierten mehr als 500 kostümierte Närrinnen ausgelassen nach der Corona-bedingten Auszeit.

12.02.2023, 16:30 Uhr

Die gesamte Spielschar der Frauensitzung in Stürzelberg kommt für das Gruppenfoto auf der Bühne zusammen. Foto: Achterberg

Die Spielschar der Frauengemeinschaft präsentierte den feierwütigen Damen ein buntes Programm, musikalisch begleitet durch die BundesschützenkapelleNeuss. Neben den Tanzcorps der örtlichen KG Rot-Weiß-Stürzelberg brachte Sibille Gassan als Trompetenclown die Damen im Saal erstmals zum Schunkeln. Spätestens mit dem Einzug des weiblichen Dreigestirns mit Prinz Tanja, Bauer Carine und Jungfrau Jaqui, die krankheitsbedingt das Bett hüten musste, zeigte sich, dass das Wort „Feierlaune“ weiblichen Ursprungs ist. In einer Märchenstunde mit guter und böser Fee, die das Leben von Roland Kaiser mittels seiner eigenen Lieder darstellte, hielt es niemanden mehr auf den Stühlen. Danach folgte ein Sketch, der sich in der Stadtverwaltung Köln abspielte und die Mühen eines Herrn aufzeigte, der einen Muezzin-Ruf anmelden wollte. Im Anschluss zeigte auch die Spielschar wieder ihr Können, indem sie stilecht und in 80er-Jahren-Klamotten gekonnt bekannte Lieder zum Besten gab. Des Weiteren präsentierte sich die Tanzgruppe Las Chicas aufwändig geschminkt und in Kostümen passend zum mexikanischen Feiertag „Dia de los Muertos“ mit einem tollen Tanz, der wahrlich kein Trauerspiel war. Zudem boten auch die Rosa Funken, eine Männertanzgruppe, eine großartige Show auf der Bühne, die sie erst nach einer Zugabe und begleitet durch langanhaltenden Applaus verlassen durfte. Auch die Spielschar kam nochmals zu einem Einsatz mit einem Kölschen Song-Contest, der - angelehnt an den Eurovision Song Contest (ESC) – das närrische Publikum zum Mitmachen anregte und abschließend einen Sieger(in) kürte. Nach einem mehr als vierstündigen Programm wurde noch bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen weitergefeiert.

