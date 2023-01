Nach Corona-Pause Ückerather Karnevalisten starten wieder durch

Auch die Karnevalisten in Ückerath stehen in den Startlöchern, um in dieser Session wieder richtig durchzustarten. Der Vorstand der Karnevalsgesellschaft „Rot-Weiss“ 1947 Ückerath lädt zum Auftakt alle aktiven Mitglieder und Ehrenmitglieder zur Mitgliederversammlung am Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr in den Versammlungsraum der Gaststätte „Manes am Bösch“ ein. „Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an der Versammlung, denn jetzt beginnt die lang ersehnte und in den letzten Jahren schmerzlich vermisste heiße Phase der Karnevalssession“, so Schriftführerin Monika Brockers-Petry. Es gelte insbesondere, gemeinsam die kommenden Veranstaltungen vorzubereiten.