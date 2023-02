Karneval in Dormagen Jecke Senioren erzählen ihre Geschichten

An die Hits aus alten Tagen erinnert sich auch Klaus Dietrich gut, der kein Karnevalsfest ausgelassen hat. Der gebürtige Kölner lebt seit langer Zeit in Dormagen und feierte deshalb viel und gern in der Dormagener Innenstadt. „Damals gab es die schönsten Feste in Wirtschaften, die es heute gar nicht mehr gibt: Beim Schnorrenberg, bei Paeffgen oder Meisen gegenüber von der Kirche St. Michael“, sagt Dietrich nachdenklich. Und auch er vermisst das volkstümliche Flair von früher. Trotz allem lassen sich beide Männer ihren Karneval nicht nehmen. Giesen wird, wie jedes Jahr, in der Kölner Altstadt feiern, Dietrich freut sich auf die Party im Dormagener Augustinushaus. Dort gibt es ein besonderes Programm, es wird viel geschunkelt und gesungen. „Unser Team gibt alles, um unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein schönes Fest zu bieten“, sagt Sozialpädagogin Birgit Linz-Radermacher. Vorab gibt es hohen Besuch von der Karnevalsgesellschaft Ahl Dormagener Junge mit ihren Tanzgruppen. Die beiden Senioren Karl-Heinz Giesen und Klaus Dietrich werden an Karneval jeweils mit rot-weißen Hüten und Westen auffallen – denn Verkleidung ist im Straßenkarneval seit jeher nicht nur erlaubt, sondern auch Pflicht.