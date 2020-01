Karneval in Dormagen : Landrat empfängt Tollitäten in der „Kulle“

Dormagen Über hundert Narren nicht nur aus dem Rhein-Kreis kamen in der Kulturhalle zusammen, Petrauschke begrüßte auch den Prinz von Nürnberg.

„Narrenberg Aha“ – ein rheinischen Ohren fremder Schlachtruf flog am Donnerstagabend durch die Dormagener Kulturhalle, denn auch das Nürnberger Prinzenpaar machte beim Tollitätenempfang des Rhein-Kreises Neuss seine Aufwartung. Prinz Sebastian I. , Narrenherrscher im „Festausschuss Nürnberger Fasnacht“, dem 16 Gesellschaften angehören, stammt aus Grevenbroich, hörte über die „Grielächer“ aus Orken vom Empfang des Landrats und stieg spontan ins Auto – Adjutant, Hofdame und freilich auch Prinzessin Erika III . im Gepäck. „Unser Sessionsmotto lautet , Ein bisschen verrückt ist ganz normal‘, also leben wir das auch“, lachte Erika.

Noch am gleichen Abend ging‘s die 400 Kilometer Strecke wieder zurück in die Frankenmetropole. Dort heißt der Karneval Fasching und „Gaudiwurm“ nennt man den Umzug. Passt das für einen rheinischen Jung? „Es ist anders, ruhiger als im Rheinland, aber genau so schön“, sagt Prinz Sebastian diplomatisch und lächelt. Mehr als hundert Narren im Ornat gaben sich auf Einladung von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke am Donnerstagabend ein Stelldichein in der „Kulle“, die von der KG „Ahl Dormagener Junge“ schmuck hergerichtet worden war. Präsident Jens Wagner hatte laut „hier“ gerufen, als es um die Ausrichtung des elften und damit für die Jecken besonders bedeutsamen Kreisempfangs ging. „Heute können wir alle vor den tollen Tagen nochmal gemütlich zusammensein und uns austauschen, denn bei den Sitzungen haben wir meist keine Gelegenheit dazu“, sagt Wagner.