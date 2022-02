Karneval in Dormagen : KG verteilt Karnevalsorden „to go“

„Orden to go“ gab es am Samstag auf dem Schützenplatz in Rheinfeld. Foto: Judith Michaelis (Jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Dormagen Die Karnevalsgesellschaft „Ahl Dormagener Junge“ hat Zelte auf dem Schützenplatz in Rheinfeld aufgeschlagen. Viele Mitglieder kamen vorbei.

( Was tun, wenn einem eine Pandemie einen Strich durch die Rechnung und ausgelassenes Feiern nicht möglich macht? Einfach flexibel und kreativ reagieren. Genau das tun die Verantwortlichen der KG Ahl Dormagener Junge, größte Karnevalsgesellschaft in der Stadt. Unter dem „Motto „Orden to go“ waren die beiden Dreigestirne, Vorstand und Mitglieder am Samstag auf dem Schützenplatz aktiv. Die beiden aufgebauten Zelte erinnerten ein wenig an eine Corona-Teststation - aber bunt geschmückt, dazu karnevalistische Klänge und Proviant mit Suppe und einem Fässchen Bier war es schon mehr als ein zarter Hauch von Karneval. Rund 80 Orden verteilten Jungfrau Heike (Heiko Does), Prinz Ruben I. (Gnade) und Bauer Torsten (Hauptmann).