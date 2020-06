KG Thalia Blau-Weiß : Keine neuen Tollitäten 2020/21 in Delhoven

Delhoven Der Vorstand der KG Thalia Blau-Weiß Delhoven hat erste Entscheidungen für die Session 2020/21 getroffen: Es wird keine neuen Tollitäten für Delhoven geben. Wie Karneval gefeiert werden kann, darüber wird je nach Entwicklung der Corona-Krise entschieden.

Wegen der unsicheren Entwicklung der Corona-Pandemie wird es in Delhoven in der Karnevalssession 2020/21 keine Tollitäten geben. Das hat der Vorstand der KG Thalia Blau-Weiß Delhoven auf seinem Facebook-Profil mitgeteilt. Vorsitzender Thorsten Gimborn und seine Mitstreiter erklären die schwierige Situation: „Wir sind uns einig, Karneval findet statt – jedoch in welcher Form, das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen.“ Daher hat der Vorstand beschlossen, ohne Nachfolger für das Dreigestirn Prinz Melanie Gimborn, Bauer Sabrina Leube und Jungfrau Brigitte Schecht in die Session zu gehen: „Niemand kann sagen, wie die Session ablaufen wird, und dieses emotionale Risiko wollen wir keinem aufbürden“, so die Delhovener Jecken.