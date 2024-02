Karneval in Dormagen „Jecke Wiever“ aus Delrath feiern Comeback

Damit wieder ausgelassen geeiert werden konnte, gab es eine Menge zu tun. Rund 60 Helferinnen und Helfer, vor allem die Männer und Söhne der „Jecke Wiever“, investierten vor den beiden Sitzungen viel Schweiß, Arbeit und Herzblut in den Aufbau der Kulissen und Bühnen, verkauften Tickets an der Kasse und stellten sich zum Kellnern für die Abende zur Verfügung. „Ohne unsere Männer, die hier wirklich Tag und Nacht mit anpacken, bauen, werkeln und organisieren, hätten wir es nicht geschafft. Wir sind ihnen unendlich dankbar, dass sie uns ehrenamtlich so toll unterstützen", freut sich Anja Weber, Mitorganisatorin und Mitglied der „Jecke Wiever“. „Es ist so schön, dass wir endlich wieder richtig zusammen feiern können und unsere Sitzungen abhalten können, nach der langen Pause. Die Vorbereitungen haben unglaublich viel Freude bereitet", findet auch Marita Emami. Um 20.11 Uhr am Freitagabend war es dann endlich soweit. In einem fast ausverkauften Johanneshaus begrüßte Moderatorin Nicole Bludau während des Einzuges des „Wieverrates“ und aller Akteure die Jecken. Diese waren in bester Stimmung, die auch nicht davon getrübt werden konnte, dass die Technik zu Beginn der Sitzung nicht so mitspielte wie sie eigentlich sollte. Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten verlief der Rest des abends ohne weitere Pannen.