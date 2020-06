Karneval in Dormagen : Jecke planen ein Herbstfest mit Abstand

Karneval in Dormagen

Dormagen Präsident Jens Wagner der KG „Ahl Dormagener Junge“ ist sich sicher: Es werde eine Karnevalssession 2020/21 in Dormagen geben, nur wie gefeiert werden kann, steht noch nicht fest. Der Vorverkauf für die Eintrittskarten wurde auf September geschoben.

(NGZ) Wegen der Corona-Pandemie fallen auch einige Veranstaltungen von und mit der KG „Ahl Dormagener Junge“ bis Ende August aus, so die Bier- und Vereinsmeile, der KG-Bierwagen beim Dormagener Radrennen und das KG-Sommerfest an der Kulle, auf dem traditionell die neuen Tollitäten vorgestellt werden. „Wir können jetzt noch keine genauen Vorhersagen machen, nur eins steht fest: Es wird in Dormagen eine Karnevalssession 2020/21 geben – nur, wie wir sie feiern können, steht noch nicht fest“, sagt KG-Präsident Jens Wagner.