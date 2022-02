Karneval in Dormagen : Hubertuskapelle im närrischen Gewand

Dormagen Wer derzeit einen Blick in die Hubertuskapelle in Dormagen wirft, stellt fest, dass dort jecke Deko eingezogen ist. Was hat es damit auf sich?

Aktion Veronika Schlotmann, Schwester von Hermann-Josef Prosch, auf dessen Initiative hin die Hubertuskapelle erbaut wurde, hat im Juli 2021 die Pflege der Kapelle übernommen. Schlotmann möchte die Kapelle in Zukunft „mehr in den Jahreslauf einbinden“, das heißt auch dezent passend zu den Festen im Jahreskreis dekorieren. Zu Karneval hatte sie die Idee, die KG Ahl Dormagener Junge um Utensilien zu bitten, die sie in der Kapelle zeigen kann. „Wir freuen uns sehr über diese Initiative“, so Sprecherin Franziska Gräfe. Kassierer Kai Weber hat also Schal und Narrenkappe rausgeholt, die nun bis Aschermittwoch in der Kapelle zu sehen sind. Die Verbindung zwischen Glauben und dem Karneval zieht Veronika Schlotmann mit eigenen Worten so: „Karneval ist mehr als das Feiern an wenigen Tagen im Jahr, er ist eine positive Lebenseinstellung.“