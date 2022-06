Karneval in Dormagen​: Frauen-Dreigestirn in Stürzelberg vorgestellt​

Stürzelberg Die Karnevalsgesellschaft Stürzelberg stellte in dieser Woche ihr Dreigestirn aus. Dieses besteht in diesem Jahr ausschließlich aus Frauen.

Die KG Rot-Weiß Stürzelberg kann freudig auf die kommende Session 2022/23 blicken: Zum zweiten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte hat ab November ein Frauen-Dreigestirn das Narrenzepter in der Hand. An der Spitze steht Tanja Plömacher als Prinz. Sie wird begleitet von Bauer Carina (Worrings) und Jungfrau Jackie (Jaqueline) Levering, die bereits als Kinderprinzessin Erfahrungen gesammelt hat und als erste Geschäftsführerin der KG auch in den übrigen Jahren schon einen guten Einblick hatte, was auf sie zukommt. Auch als Prinzenführerin haben die drei auf viel Erfahrung gesetzt und sich jemanden gesucht, der ebenfalls ganz genau weiß, wie es geht. Noch nicht lange her, da ist sie als Prinz Sandra (Schmitz) selbst Mitglied des Dreigestirns gewesen, nun steht sie als Prinzenführerin zur Seite.