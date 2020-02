Karneval 2020 in Dormagen : Fast 500 Karnevalisten ziehen ideenreich durch Zons

Zons Die Zonser hatten Glück: Nach dem stürmischen Sonntag hatte das Wetter ein Einsehen und ließ beim Rosenmontagszug in Zons ausschließlich Kamelle regnen.

Pünktlich kurz vor dem Start hatte es aufgehört zu regnen, sodass sich die 460 Teilnehmer fröhlich in Bewegung setzen konnten. Zwanzig Gruppen, angeführt vom Zonser Tambourcorps, zogen durch die Straßen an den „Alaaf“ und „Kamelle“ rufenden Zuschauern vorbei. Zugleiterin Bärbel Padzierski, die sich seit über zehn Jahren um Anmeldung und Organisation kümmert, sorgte mit der Aufstellung der Gruppen für ein buntes Bild: Regenbogenfische, Astronauten, Burggespenster, Froschkönige, Schmetterlinge und Hogwarts-Schüler waren unterwegs.

Auch wieder dabei war die Mittelalter-Gruppe, zum 16. Mal. Unter den Rittern und Burgfräulein sind sogar Stürzelberger – das wäre im Mittelalter vielleicht noch nicht möglich gewesen, heute aber bestehen zum Glück viele Freundschaften und geneckt wird sich nur noch, weil es lustig ist. „Wir leben hier die Völkerverständigung“, erzählte Petra Samusch. Die gebürtige Zonserin wohnt mit ihrer sechsköpfigen Familie in Stürzelberg, aber am Rosenmontag zieht es sie ebenso wie Steve Rösken und Familie nach Zons. „Wir haben hier früher gewohnt und viele Freunde hier“, erklärte er. „Und außerdem ist in Stürzelberg das Wetter nicht so gut!“