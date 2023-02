Karneval in Dormagen Eingeschränkter Busverkehr während Umzügen

In Nievenheim, Stürzelberg, Straberg, Delhoven und Hackenbroich wird der Straßenkarneval am Karnevalssonntag gefeiert. In Nievenheim wendet die Linie WE1 im Kreisverkehr Einmündung Straberger Weg, die Linie WE2 wendet vor dem Bahnhof Nievenheim in der Wilhelm-Zaun-Strasse. In der Gegenrichtung wendet die Linie WE2 im Kreisverkehr Stürzelberg, fährt weiter über die B9 bis Zons. In Zons erfolgt ebenfalls eine Wende, bevor die Linie zurück in Richtung Dormagen Bahnhof fährt. Für Straberg und Delhoven stehen aufgrund der Sperrung der L36 keine Umleitungen zur Verfügung. Die Linie WE1 bedient den Umleitungsweg und wendet in Nievenheim am Kreisverkehr Höhe Straberger Weg. Der Linienweg der Linie WE3 kann in Hackenbroich von 10 bis 13 Uhr nicht komplett bedient werden, lediglich die Haltestellen Rheinland Klinikum, Elsa-Brändström-Straße mit anschließender Wende im Kreisverkehr werden angefahren.