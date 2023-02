Tolle Tage in Dormagen Die Stadtbusse fahren an Karneval länger

Am Altweiber-Donnerstag und am Rosenmontag fahren die Nacht-Express-Linien NE1, NE2 und NE3 des Stadtbusses Dormagen länger, das heißt, wie am Wochenende. Die letzten Busse starten auch in diesen beiden Nächten (16./17. Februar und 20./21. Februar) am Bahnhof Dormagen gegen 2 und 3 Uhr. Ansonsten gilt auch an den tollen Tagen der reguläre Stadtbus-Fahrplan.