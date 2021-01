Brauchtum in Dormagen : Aus der Zwangspause das Beste machen

Dormagen Mathias Rakow von der KG BW Nievenheim trauert ein wenig um die ausgefallene Session, will aber auch die Ruhe in diesem Jahr zu genießen versuchen.

Seit der After-Zoch-Party 2020 ruht das Vereinsleben. Zu Nikolaus haben wir für unsere Tanzmädchen Tüten gepackt und diese auch Corona-konform an der Haustür übergeben, um nochmal eine kleine Freude zu bereiten. Dass auch in diesem Jahr kein Karnevalsumzug stattfinden kann ist bitter, aber die Gesundheit geht nun mal vor. Als es bei unserem ersten Treffen mit der Stadt und den anderen Vereinen um die Entscheidung über den Sitzungskarneval ging, waren wir uns alle einig darüber, dass er auf keinen Fall stattfinden kann.

Die Verantwortung dafür könnte und wollte auch niemand übernehmen. Unsere Mitglieder haben wir alle per Brief angeschrieben, um sie zu informieren, auch Weihnachten gab es Grüße in Briefform. Virtuell Versammlungen oder etwas in der Art abzuhalten, ist schwierig, weil nicht alle die Möglichkeiten haben und gerade die älteren Mitglieder da vielleicht außen vor wären.