Dormagen In die neue Karnevalssession 2020/21 geht die KG „Ahl Dormagener Junge“ ohne neue Tollitäten. Es sollen so viele Veranstaltungen wie möglich angeboten werden – wenn sie sich wirtschaftlich lohnen und Spaß machen.

Rund 40 Mitglieder kamen mit dem nötigen Abstand in der Kulle zusammen, um wichtige Entscheidungen zu treffen und über die neue Session zu diskutieren. Der alte und neue Präsident Jens Wagner informierte die Mitglieder darüber, dass es keine neuen Tollitäten bei der KG „Ahl Dormagener Junge“ in der Karnevalssession 2020/21 geben wird: „Alle bisher zugesagten Tollitäten werden ein Jahr später proklamiert.“ Die amtierenden Tollitäten, das Dreigestirn Ralf I. (Manderscheid), Bauer Stefan (Rennings) und Jungfrau „Arielle“ (Ingo Bouvelet) sowie das Kinderdreigestirn Prinz Luana I. (Tiemann), Bauer Julian (Schumacher) und Jungfrau Julia (Schumacher), sollen am Samstag, 28. November 2020, gebührend verabschiedet werden – „im Rahmen dessen, was nach der Corona-Schutzverordnung möglich ist“, sagte Wagner. Das gilt auch für die weiteren Termine der KG, so muss das für den 10. Oktober 2020 vorgesehene Herbstfest, das das ausfallende Sommerfest ersetzen sollte, ausfallen.