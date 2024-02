Karneval 2024 in Dormagen Bunt und fröhlich – die ganze Stadt schunkelt beim Eintopfsamstagszug

Nach dem Karnevalsumzug wurde in den Kneipen entlang der Fußgängerzone, in der Kulle oder im Schützenhaus gefeiert. In den Dörfern geht es morgen und am Rosenmontag weiter. Wer noch nicht genug hat, kann am Wochenende in Stürzelberg, Nievenheim, Straberg oder Zons und Gohr noch kräftig Straßenkarneval feiern.