Karneval in Dormagen 2024 Super Stimmung beim Zug in Delhoven

„Kamelle“ hieß es in Delhoven am Sonntagnachmittag laut und fröhlich aus dem Munde zahlreicher Kinder, Erwachsener und Jugendlicher, als sich der Umzug in Bewegung setzte. Das Warten hatte sich definitiv gelohnt, denn mit über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 26 Gruppen brachte der bunte Umzug gute Laune pur. Glücklicherweise spielte den Jecken auch das angenehme Wetter in die Karten. Das sagte auch Petra, Vorsitzende des „Roncalli Trüppchens“: „Trotz wenig Sonne ist alles schön hell, leuchtend und fröhlich““, freute sie sich.