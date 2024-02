Karneval 2024 in Dormagen “Hackes Heroes“ und Heißluftballons in Hackenbroich unterwegs

Das fanden auch die vielen Teilnehmer, die im Umzug mitgelaufen sind. 250 Personen in 19 Gruppen waren in diesem Jahr im Umzug mit dabei. So auch die 1. Fußball-Mannschaft des TuS Germania Hackenbroich, die dann traditionell nicht auf dem Fußballplatz steht, sondern Kamelle-werfend durch den Ort läuft. Die Gruppen hatten sich alle viel Mühe mit ihren Kostümen gegeben, einige von ihnen stachen aber besonders ins Auge. Sehr kreativ zeigte sich die Gruppe, deren Teilnehmer als Heißluftballons inklusive Korb mit dabei waren. Wirklich bequem kann das Kostüm nicht gewesen sein, aber die Gruppe war super gelaunt und warf fleißig Kamelle. Mit von der Partie waren auch die „Hackes Heroes“ – auch die ortsansässigen Superhelden ließen sich nicht lumpen und bedachten die hungrig wartenden Zuschauer mit Süßem. Das gab es auch bei der „Mensch-ärgere-dich-nicht-Gruppe“ – da liefen Würfel und Spielfiguren über die Straßen statt übers Spielbrett.