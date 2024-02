Karneval in Dormagen 2024 Jecke ziehen gut gelaunt durch Stürzelberg

Spaß hatten die jungen Tollitäten dann sichtlich, als der Zug sich um 14 Uhr in Bewegung setzte. Auch die anderen Gruppen zogen gut gelaunt durch die Straßen des Ortes, um ihre Kamelle an die hungrigen Zuschauer zu bringen. 379 Teilnehmer hatten sich bei der KG Rot-Weiß Stürzelberg angemeldet. „Wir freuen uns als KG sehr über diese hohe Anmeldezahl“, sagte Dirk Rosellen, zweiter Geschäftsführer. Unterwegs waren zwölf Fußgruppen und vier Großwagen – der „Disney Grenzhof“, das Kinderdreigestirn, die Frauen der Prinzengarde und Prinzenwagen mit Prinzengarde, wenn auch ohne Prinzenpaar oder Dreigestirn in diesem Jahr.