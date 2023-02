Karneval in Dormagen Karnevalsvereine erhöhen die Eintritte

Brauchtum ist stärker als alle Krisen. So könnte die pragmatische Einstellung aller Dormagener Karnevalsvereine beschrieben werden. Nach jahrelanger Corona-Zwangspause lassen sich die Jecken ihren Karneval nun nicht mehr nehmen. Auch von gestiegenen Heiz- und Energiekosten nicht. Egal ob in den Zelten oder Bürgerhallen – Karneval findet statt. Zur Not müsse man sich eben gegenseitig wärmen.