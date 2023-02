Karneval in Dormagen Jecken feiern ausgelassen in den Stadtteilen

„Last Christmas“ dröhte es am Sonntag durch Delhoven. Die „Ärm Söck“ vom Karnevalsclub am Blechhof sorgten als Nikoläuse auf einem mit Tannenbäumen dekorierten Gefährt für den Hingucker beim „Zoch“. „Die Freude nach drei Jahren ohne echten Karneval ist riesengroß“, konstatierte Markus Berger zufrieden. 533 Aktive in 17 Fußgruppen und auf vier Großwagen zählte der Zugleiter der blau-weißen Karnevalsgesellschaft Thalia. „Hinzu kommen noch mehrere Kinder, so dass rund 600 Leute mitmachen.“