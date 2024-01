Fotos So schön war der Eintopfzug in Dormagen 2023

Tausende Jecken waren am Samstag, 18. Februar 2023, beim Eintopfzug in Dormagen dabei. 2024 wollen die Karnavalisten mindestens genauso schön feiern. Der Eintopfsamstag-Umzug durch die Dormagener Innenstadt startet am 10. Februar um 14.11 Uhr am Schützenplatz.