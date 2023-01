Karneval in Dormagen So ziehen die Karnevalisten in Dormagen

Dormagen-Mitte Der Straßenkarneval hat am Samstag, 18. Februar, gleich zu Beginn seinen Höhepunkt: Der „Eintopfsamstag-Umzug“ durch die Dormagener Innenstadt ist im Rhein-Kreis Neuss einer der Besucher-stärksten. Die Federführung hat die Karnevalsgesellschaft Ahl Dormagener Junge, die dieses Mal ein erfahrenes Dreigestirn aufbietet: Prinz Jens I. Wagner, Bauer Ralph Korth und Jungfrau Martina (Martin) Voigt. Gemeinsam stehen sie in der Jubiläumssession 2022/23, in der die KG närrische 44 Jahre alt wird, an der Spitze der Blau-Gelben. Der Zug setzt sich um 14.11 Uhr ab Schützenplatz in Bewegung. Der Zugweg: Walhovener Straße, Florastraße, Krefelder Straße, Weingartenstraße, Florastraße, Friedrich-Ebert-Straße, vom-Stein-Straße, Langemarkstraße, Nettergasse, Frankestraße, Europastraße, Kölner Straße, Walhoverner Straße.