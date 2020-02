Karneval 2020 : Der Zug in Delhoven startet mit einem Tag Verspätung

Prinzenführer Rolli, Prinz Melanie Gimborn, Bauer Sabrina Leube und Jungfrau Brigitte Schecht (v. l.) trotzen dem Regen auf dem Karnevalswagen in Delhoven. Foto: Jan Luhrenberg

Delhoven Erst Sturm und dann Regen: Der Karnevalszug in Delhoven erlebte in diesem Jahr ein Wetter-Desaster. Dem zum Trotz nahmen dennoch viele Delver am jecken Treiben teil.

Als Meteorologe war niemand verkleidet. Zu groß saß der Frust über das Wetter. Am Sonntag hatte der Karnevalszug in Delhoven noch kurzfristig abgesagt werden müssen. Nachdem die KG Thalia Blau Weiß von 1877 alles in Bewegung gesetzt hatte, um den Zug am Montag doch noch stattfinden zu lassen, spielte das Wetter wieder nicht mit. Die Jecken standen im Regen, als sich der Zug um 10.30 Uhr immerhin in Bewegung setzte.

„Der Wettergott ist auch heute nicht auf unserer Seite“, sagte Thorsten Gimborn, Vorsitzender der KG. Ihm und seinen Vereinskollegen ist es zu verdanken, dass der Zug mit einem Tag Verspätung durch die Straßen in Delhoven ziehen konnte. Möglich machte das der enge Kontakt zum Ordnungsamt, zur Feuerwehr und zum Sanitätsdienst. „Es war eine Menge Arbeit“, sagte Gimborn: „Aber die Delver sind verrückt und kommen bestimmt aus ihren Häusern“.

Er sollte Recht behalten. Das Dreigestirn um Prinz Melanie Gimborn, Bauer Sabrina Leube und Jungfrau Brigitte Schecht, das das letzte Glied des Zuges bildete, freute sich über viele Jecken am Straßenrand. Die Delver reagierten kreativ auf das Wetter. Einige bauten Zelte auf, andere hatten große Regenschirme im Gepäck – nützlich als Regenschutz und zum Auffangen der Kamelle.